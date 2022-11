Assemblée nationale / La cinglante réponse de Abdou K. Fofana à l’opposition : « Je vois que mon poste de porte-parole vous dérange. Mais prenez votre mal en patience! »

C’est l’étape fatidique que les députés attendaient. La prise de parole du ministre du commerce, de la consommation et des PME. Abdou Karim Fofana soulevant dans un premier temps les questions politiques qui ont été abordées au cours de la plénière ce matin, répond parallèlement à certains députés de l’opposition qui ont fustigé ses déplacement sur les plateaux de télé alors qu’il doit se concentrer sur le ministère qui lui est confié. La réponse, évidemment, n’a pas tardé du côté de Abdou Karim Fofana : « Ce n’est que peine perdue pour vous. Je ne suis pas le premier porte-parole dans ce pays. Si je dois défendre la politique du gouvernement et que je doive m’adresser aux médias, je le ferai ! Personne d’entre vous ne pourrait m’empêcher de le faire. Mon rôle, personne ne me l’apprend », dira le ministre d’un ton ferme. Une bonne partie de l’opposition, n’appréciant pas les propos du ministre, provoque une suspension de la séance...