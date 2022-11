Assemblée nationale : Guy Marius Sagna vilipende les hôtels King Fahd Palace, Pullman, Novotel et Café de Rome.

L'honorable député Guy Marius Sagna a dénoncé la situation des travailleurs des hôtels King Fahd Palace, Pullman, Novotel et Café de Rome. Il accuse ces hôtels de ne pas respecter le paiement des horaires de travail. "Depuis 1956, les employeurs des hôtels King Fahd Palace, Pullman, Novotel et Café de Rome exercent 48 heures de travail et en retour, ils ne sont payés que 40 heures. La situation de ces travailleurs est vraiment critique. Tous les autres hôtels ont respecté le règlement sauf eux", souligne-t-il.







Par ailleurs, Guy Marius Sagna est revenu sur la mauvaise qualité de service de l'hôtel King Fahd Palace dû au licenciement de 71 employés, remplacés par des journaliers. Ainsi, il a jeté des piques au Directeur général Racine Sy qui laisse ses employés poireauter dans les gargotes.