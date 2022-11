Assemblée nationale : Fin des travaux de commission ce dimanche après 3 semaines de rudes débats et plus de 270 heures de discussions…La plénière annonce ses couleurs !

C’est avec le ministre des finances et du budget que les hostilités ont débuté et c’est lui également qui vient clôturer la session des commissions parlementaires en prélude de la plénière. Tout le monde attendait, après les élections législatives du 31 juillet dernier, en effet, une assemblée équilibrée avec des discussions pas de tout repos. Avec la nouvelle configuration qui renforce l’opposition dans cette quatorzième législature, les travaux en commission se sont déroulés durant trois semaines avec le passage de tous les ministères.

Trois ministères ont vu, leur budget, voté à l’unanimité en commission. Il s’agit bien entendu du ministère de l’économie, du plan et de la coopération, du ministère de la microfinance et celui de l’environnement. Même si les débats ont parfois été tendus entre les parlementaires, il est aussi à signaler qu’une bonne partie des députés de « l’opposition convaincue » a voté des budgets de plusieurs ministères. En dehors du budget du ministère de l’intérieur où des « votes contre » ont été enregistrés, c’est généralement pour certains ministères, l’abstention chez des députés de l’opposition.

Durant toute cette période des travaux de commission, nous informe une source du côté de l’assemblée, la forte présence des différents groupes parlementaires a été notée. Au total, plus de 270 heures de débats ont été enregistrées au terme des 3 semaines qui ont vu le développement de plusieurs secteurs représentés par les ministères qui ont défendu leur budget en commission.

Le budget a été bien soutenu par les députés qui l’ont majoritairement voté. Seules deux abstentions ont été enregistrées du côté de Yewwi Askan Wi. Au terme de cette étape précédant la plénière qui s’annonce d’ailleurs, palpitante, il a été bien heureux de constater la posture des présidents de commission qui ont su faire preuve de responsabilité et de hauteur durant ces 21 jours de commission.