Assemblée nationale : Farba Ngom se désole du manque de formation politique des députés de « Yewwi » et cogne leur leader Ousmane Sonko

Le député Farba Ngom était très en verve lors du vote du budget du Ministre chargé de l’environnement, Alioune Ndoye. Il a mis à profit tout son temps de parole pour fustiger le comportement souvent violent de ses collègues de l’opposition, notamment ceux de la coalition « Yewwi ». Farba Ngom a surtout déploré leur manque de formation et cette culture politique. Il n’a pas non plus raté leur leader Ousmane Sonko.