Assemblée nationale : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly interpelle Me Aïssata Tall Sall sur l’irresponsabilité d’une certaine diaspora

Prenant la parole parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly précise que la diaspora a terni l’image du Sénégal à l’étranger. « Ces saccages de consulats sont irresponsables. Il faut que les sénégalais se ressaisissent. On ne peut pas être à l’étranger et semer le désordre et causer du mal aux autres compatriotes » s’insurge le parlementaire qui interpelle le ministre Aïssata Tall Sall lors de la séance plénière ce lundi. Pour le député, « être un patriote, c’est sauvegarder les intérêts des sénégalais et ne pas penser détruire les édifices publics.