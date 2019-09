Assemblée générale AS Pikine : Mamadou Guèye élu nouveau président du club par acclamation

Assurant jusque-là l’intérim, Mamadou Guèye est désormais le président de l’AS Pikine. Une décision prise lors de la dernière assemblée générale ordinaire du club tenue ce samedi. C’est donc par acclamation que Modou Guèye a été élu nouveau président du club Pikinois, remplaçant ainsi Modou Fall, le président sortant.



Ancien joueur de football (ASC Diambars de Guédiawaye, zone 3), Mamadou Guèye sera à la tête du club pour les quatre prochaines années. En sa qualité d’inspecteur des domaines, le nouvel homme fort de Pikine, tend sa main à toutes les bonnes volontés et autres personnalités de la zone, afin de mener à bien cette mission. « Je sais que c’est une lourde charge d’être le président de l’As Pikine, mais c’est une charge qui sera allégée par l’implication de tous. De Jeddah Thiaroye kaw en passant par Keur Massar et Dalifort. On veut que toutes les populations de Pikine se sentent concernés. Pikine regorge de ressources », a-t-il décliné juste après son élection.



Diplômé en sociologie, après avoir fait une partie de ses études à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, il va filer en France en 2002, pour y décrocher une maitrise en sociologie. En 2003, il intègre l’école nationale de l’administration (ENA) où il sera intégré à la section des impôts et domaines.