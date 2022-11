Assemble la nationale : « Les libertés de la presse sont piétinées dans ce pays » (Guy Marius Sagna)

Comme à son habitude, le député de l'opposition Guy Marius Sagna n’y est pas allé de main morte. Dans sa prise de parole à l’hémicycle, lors du vote du projet de budget du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, il a défendu avec vigueur la situation que vit actuellement la presse sénégalaise.

C'est pourquoi il n'est pas question pour lui de voter le ce projet de budget, car « les libertés de la presse sont piétinées dans ce pays ».

Le débat sur le monopole de la télévision nationale (RTS) par le gouvernement aura aussi été l’un des sujets les plus en vue dans l’hémicycle au cours du vote du budget du ministère de la communication en plénière. Pour Guy Marius Sagna, la RTS ne met qu’en valeur les actions du gouvernement au détriment des populations et des opposants qui ne disposent d’aucun temps d’antenne dans ce média public...