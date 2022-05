Assainissement à Touba - Touba Ca Kanam annonce au gouverneur la mise en place de 128 puits d’infiltration.

Au moment où ce texte est mis en ligne, se tient une importante réunion convoquée par le gouverneur de Diourbel dans la salle de conférence de la marie de Touba. L’ordre du jour est de parcourir l'état du dispositif de lutte contre les inondations et les travaux en cours, de faire l'état des lieux et de parler du projet de 24 milliards de l'Onas.



Prenant la parole, l’association Touba Ca Kanam, par le biais de son secrétaire général Mame Mbaye Sylla, a annoncé avoir déjà entamé la construction de 128 puits d’infiltration d’une capacité de 70 mètres- cubes d’eau l’un à Sekhawga, Ñari pneux et Keur Baye Lahad. Les puits permettront de recueillir les eaux stagnantes et celles de ruissellement libérant ces quartiers des affres des inondations.



Mame Mbaye de signaler que l’opération « Wallu » est déjà déclenchée avec la mise en place d’un dispositif de 15 motopompes. Les tuyaux sont aussi sur place tout comme les bâches à eau et des équipes sont prédisposées sur le terrain pour des activités de curage des regards.



À Keur Baye Lahad, un radier de 180 mètres est achevé depuis l’année dernière. À Ndamatou, des caniveaux sont à 70% d’exécution et en moins d’un mois le travail sera complètement achevé. À Keur Serigne Niane Diop, une piste est construite en plus d’un réseau d’assainissement d’un kilomètre. D’autres actions ont été déjà menées.



Touba Ca Kanam signale que l’ensemble de ses activités seront bouclées avant le démarrage effectif de l’hivernage. TCK saluera le soutien du Khalife Général des Mourides qui leur avait remis, en guise de soutien financier, une somme de 30 millions de francs CFA...