Arrivée mouvementée de Badara Gadiaga à la DSC : foule, blocage et mobilisation en masse

La convocation du chroniqueur Badara Gadiaga devant la Division de la cybercriminalité (DSC) s’est transformée, ce mercredi 9 juillet à 15h, en une véritable démonstration de force populaire. Entre bousculade, foule compacte et soutien affiché de la société civile, l’entrée du journaliste à la DSC a été tout sauf discrète.



Comme annoncé, Badara Gadiaga s’est présenté à l’heure pile devant les locaux de la cybercriminalité. Mais c’est surtout l’ampleur de la mobilisation qui a marqué les esprits. Une foule immense l’attendait déjà, brandissant pancartes, téléphones et slogans de soutien. Dans ce vacarme citoyen, on a pu reconnaître des figures connues de la société civile, ainsi que des membres de l’ONG Jamra, venus afficher leur solidarité au chroniqueur.



L’arrivée de Gadiaga a provoqué un embouteillage monstre aux abords de la DSC. Les forces de l’ordre, visiblement dépassées par l’affluence inattendue, ont eu du mal à contenir la foule et à dégager la voie.



Pour rappel, cette convocation fait suite à une altercation tendue entre Badara Gadiaga et le député Amadou Ba, membre du parti Pastef, sur le plateau de l’émission Jakaarlo diffusée sur la TFM vendredi dernier. Un échange houleux qui a visiblement débordé du cadre médiatique.



Dans un message publié la veille sur ses réseaux sociaux, le chroniqueur avait informé l’opinion publique : « Chers compatriotes, je viens de recevoir un coup de fil de la Cybercriminalité m’informant de ma convocation demain mercredi 09 juillet à 15h. L’essentiel, le Sénégal. »