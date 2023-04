Arrestations de ses militants-Procès Sonko: Le Bureau Politique du Pastef hausse le ton et appelle à maintenir la mobilisation…

Ousmane Sonko va vivre un autre tournant de son procès en diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Même s’il ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, son parti l’a fait. C’est par le canal de son bureau politique que le Pastef a sorti un communiqué ce dimanche pour lancer un énième cri du cœur sur les arrestations dont il fait objet. La dernière en date, celle du SG du parti, Bassirou Diomaye FAYE, ce vendredi. Le bureau politique du Pastef dénonce encore « une violation flagrante des droits fondamentaux et qui constitue une menace pour la sécurité du pays et la dignité des personnes ».



Considérant qu’une partie de la justice est complice parce que muette sur toutes les violences et violations subies par les membres de PASTEF, les Patriotes condamnent fermement ces pratiques de la violence d'État dans toutes ces formes. Le parti exige du Président Sall de mettre fin à cette violence d'Etat, de respecter les droits fondamentaux des Sénégalais et de libérer tous les détenus politiques.



Pastef/ Les Patriotes continuera d'exercer son droit de résistance à l'oppression et appelle les militants et sympathisants à se mobiliser davantage pour être mieux préparés à mener les batailles pour la libération des « détenus politiques » et surtout contre sa troisième candidature illégale et immorale.



Birame Souley Diop et ses camarades appellent tous les militants et sympathisants à maintenir la mobilisation sur tous les terrains pour protéger le projet, son porte-étendard Ousmane SONKO et pour continuer toutes les activités que sont: « Le Wer Ndombo; l'inscription des primo-votants sur les listes électorales; le retrait des cartes d'électeurs issues des dernières révisions au niveau des commissions administratives de la révision installées dans les communes, la vente des bracelets patriotiques de la démocratie et de la souveraineté et l’installation des cellules et mouvements au niveau de la base.