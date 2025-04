Arrestations de chroniqueurs et responsables politiques, indépendance de la justice : La Ligue Démocratique (LD) dénonce la mainmise du nouveau régime

Le parti de la Ligue Démocratique (LD) s’insurge contre les arrestations observées ces derniers temps au Sénégal. Dans leur déclaration de presse de ce lundi 21 avril 2025, la Ligue Démocratique qualifie cette situation de "justice sous tutelle, libertés sous étau : l’état de droit à l’épreuve des dérives". Selon le parti, le régime actuel n’a pas joint l’acte à la parole, car la mainmise de l’exécutif sur la justice persiste.



En effet, « le pouvoir actuel avait promis une rupture salutaire : sortir l’exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, garantir l’indépendance des juges, protéger les libertés publiques. Ces engagements n’ont pas été tenus. Pire encore, le régime s’est illustré par une volonté manifeste de soumettre la justice aux injonctions politiques et d’instrumentaliser les institutions judiciaires à des fins partisanes. Les appels des plus hautes autorités à exercer une pression populaire sur les magistrats, les ingérences publiques dans des procédures en cours, les arrestations arbitraires de responsables politiques, chroniqueurs et acteurs de la société civile, ainsi que les affectations punitives de magistrats dans des localités reculées, dignes d’une vengeance déguisée, illustrent une dérive autoritaire insupportable et une atteinte flagrante à l’indépendance de la justice. Plus troublant encore est le silence assourdissant de certains intellectuels et acteurs politiques, naguère chantres de la liberté et de l’État de droit. Aujourd’hui, ils demeurent étrangement muets, ligotés par leur proximité nouvelle avec le pouvoir ».



Ainsi, « la Ligue Démocratique condamne ces dérives inquiétantes qui ébranlent les fondations mêmes de l’État de droit. Elle alerte sur le rétrécissement progressif de l’espace démocratique. Le parti rappelle que nul ne devrait, au nom de quelque allégeance ou intérêt que ce soit, rester indifférent à la dénaturation des principes républicains. Seule une justice indépendante, affranchie de toute pression, peut préserver la dignité de nos institutions et la confiance du peuple ».