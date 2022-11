Arrestation du journaliste Pape Alé Niang / Me El Hadj Diouf parle d’une justice divine : « C’est trop facile de jouer aux guerriers derrière un micro ou son clavier… »

Loin de s’émouvoir de l’arrestation du journaliste d’investigation Pape Alé Niang, ce dimanche, par les éléments de la sûreté urbaine, Me El Hadj Diouf s’est presque réjoui de la situation.

Au cours d’une conférence de presse qui a duré plus de deux tours d’horloge, l’avocat estime que c’est pour de bonnes raisons que le journaliste en question est entre les mains de la justice pour entre autres motifs, la publication d’un document classé secret-défense. »

Il ira plus loin en parlant de justice divine dans cette affaire « Ousmane Sonko – Adji Sarr » … « Cette affaire tombe à point nommé car on dirait que tout est en train de s’éclaircir aux yeux de l’opinion. Les masques tombent ! Il faut oser le dire, Pape Alé et ses camarades ont causé trop de tort dans ce pays en manipulant l’opinion et en diffusant de fausses informations pour induire les sénégalais en erreur. Ils ont tout fait pour rendre plausible la thèse du supposé complot. Aujourd’hui il est sou les verrous… C’est trop facile de jouer au guerrier derrière un micro ou son clavier », clam era-t-il.