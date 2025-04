Arrestation de Simon Faye : Le SYNPICS apporte son soutien au rédacteur en chef de SenTv/ZikFm et exige sa libération

Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) exprime son soutien sans réserve à Simon Faye, rédacteur en chef de SenTv/Zik FM, suite à son placement en garde à vue. Dans un communiqué publié ce vendredi, le syndicat dénonce fermement cette arrestation et réaffirme sa solidarité avec le journaliste ainsi qu’avec l’ensemble du personnel du groupe de presse D-Media.



Le SYNPICS s’étonne de cette interpellation, soulignant que "Simon Faye, bien que responsable éditorial au sein de D-Media, n’est ni l’auteur ni le premier diffuseur du contenu incriminé". Le syndicat y voit une pratique inquiétante, rappelant "les années sombres du régime précédent, marquées par les arrestations arbitraires, les convocations et les emprisonnements ciblés de journalistes".



Rappelant que Reporters sans frontières (RSF) a classé le Sénégal au 94e rang mondial (sur 180 pays) dans son dernier rapport sur la liberté de la presse, le SYNPICS déplore une "répétition des méthodes liberticides".



Enfin, le syndicat tient à rappeler que Simon Faye, journaliste respecté par ses pairs, "n’a jamais fait l’objet d’aucune interpellation par les autorités auparavant". Il exige sa libération immédiate et appelle à "un respect strict des droits des journalistes et de la liberté de la presse".