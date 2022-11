Arrestation de Pape Alé Niang : Le Procureur de la République demande à la sûreté urbaine de conduire l'enquête « avec toute la rigueur nécessaire... »

Dans un communiqué rendu public, le procureur de la République dit constater pour le regretter depuis un temps, « des attaques répétées, non fondées et inacceptables dirigées », contre les forces de défense et de sécurité. Et les dernières en date, rapporte toujours le document, « portent manifestement atteinte à l'autorité de ces institutions républicaines visant des officiers généraux dans le but évident de les délégitimer et de fragiliser la cohésion et la discipline collective indispensables au bon fonctionnement et à l'efficacité de ces corps habillés de l’État. »

C'est pour ces raisons, que le procureur de la République dit demander au commissaire chargé de la Sureté Urbaine, « dans le respect des exigences de la liberté de presse et des instruments internationaux garantissant les libertés fondamentales, d'ouvrir immédiatement une enquête sur ces faits constatés et de me rendre compte de l'évolution de la procédure, laquelle enquête devant être conduite avec toute la rigueur nécessaire, au vu de la gravité des faits », renseigne le Procureur de la République...