Arrestation de Pape Alé Niang: L'Alliance Nationale pour la Démocratie condamne et exige sa libération immédiate.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, And Saxal Liggèey a pris position à l'image de l'ensemble des soutiens qui se sont distingués en faveur du journaliste Pape Alé Niang.

L'Alliance Nationale pour la Démocratie a tout simplement fustigé cette décision avant d'appeler à la mise en liberté immédiate de notre confrère.

" L'Alliance Nationale pour la Démocratie ( And Saxal Liggèey) condamne vigoureusement l'arrestation arbitraire dans l'exercice de ses fonctions, du journaliste Pape Alé Niang, survenue le dimanche 06 novembre 2022. À ce titre, sur le fondement d'une liberté garantie par la constitution du Sénégal et par la déclaration universelle des droits de l’Homme, And Saxal Liggèey exige sa libération immédiate et sans condition".