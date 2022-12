Arrestation de Fadilou Keïta coordonnateur du Nemmeeku Tour : le bureau politique des patriotes exige sa libération

S’agissant de l’arrestation de leur camarade de parti Fadilou Keïta, membre du cabinet du président Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemmeeku Tour qui a été arrêté sur ordre du procureur de la République du fait d'un post via sa page Facebook axé sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sagna, le président du mouvement des cadres du Pastef, Bassirou Diomaye Faye, a tiré à boulets rouges sur le régime de Macky Sall qui s’en prend à l’entourage de leur leader de parti et exige la libération de Fadilou Keïta...