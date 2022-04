Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : Les mouvements de la société civile en ordre de bataille pour sa libération.

En conférence de presse ce matin, des mouvement de la société civile tels Frapp France dégage, Nittu Deüg, And Sam Djiko Yi entre autres, ont engagé la bataille pour la libération de Cheikh Oumar Diagne.



Pour Guy Marius Sagna, Karim Xrum Xaax, le Professeur Malick Ndiaye et camarades, l'arrestation de "Cheikh Oumar Diagne est fondée sur la base fallacieuse d'injures et diffamation". C'est pourquoi, ils réclament sa libération pure et simple sans condition.



Ainsi, les mouvements et associations de la société civile appellent à un vaste rassemblement ce samedi à la place de l'Obélisque et un peu partout dans le pays...