Armement et équipement des FDS / : « Le budget de l’Armée a augmenté de plus de 250% » (Macky Sall)

Le président de la République a présidé ce mardi matin la cérémonie de célébration de la 20ème édition des journées de l’Armée. Face aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, le Chef de l’Etat a fait une annonce explosive. « Le budget de l’Armée a augmenté de plus de 200% et une augmentation de 60% des effectifs … » Une annonce qui montre sa détermination à équiper les forces de défenses et sécurité en l’occurrence l’Armée et la Gendarmerie.



Le thème de cette année porte sur : les Forces armées au cœur de la cohésion nationale.



Le Chef de l’Etat a aussi honoré des soldats blessés de guerre et procédé au baptême de deux promotions qui viennent de sortir de l’école de formation pour renforcer les rangs.



Chamsidine SANE et Fadel DIOP