Après sa rupture avec Trump, Musk annonce mettre hors service un vaisseau spatial crucial

Elon Musk a annoncé jeudi qu'il allait mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, utilisé notamment par la Nasa pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), après la menace de Donald Trump d'annuler les contrats du multimilliardaire avec l'Etat.



"Au vu de la déclaration du président concernant l'annulation de mes contrats avec l'Etat, SpaceX commencera immédiatement à mettre hors service son vaisseau spatial Dragon", a indiqué l'homme le plus riche du monde et fondateur de la société spatiale SpaceX, sur son réseau X.



Sans la capsule Dragon, dans laquelle peuvent être acheminées des personnes comme du matériel, l'Agence spatiale américaine, la Nasa, se retrouverait sans moyen d'assurer ces transports depuis le sol américain.



La capsule Crew Dragon de SpaceX est en forme de goutte d'eau, elle décolle au sommet d'une fusée Falcon 9 et retombe dans l'océan. Elle est actuellement le seul vaisseau spatial américain certifié pour transporter des équipages vers l'ISS dans le cadre d'un contrat d'une valeur de plus de 4,9 milliards de dollars.



Le prochain lancement d'équipage prévu est la mission Axiom-4 mardi prochain, au cours de laquelle une capsule Crew Dragon transportera des astronautes indiens, polonais et hongrois vers l'ISS.



Une variante, Cargo Dragon, assure quant à elle le ravitaillement, comme son nom l'indique.



La Nasa espérait certifier le Starliner de Boeing pour les missions avec équipage, mais ce programme a subi d'importants retards.



Son dernier vol d'essai, l'année dernière, s'est soldé par un échec après que le vaisseau spatial a connu des problèmes de propulsion en route vers le laboratoire orbital avec son premier équipage d'astronautes.



Le Starliner est finalement revenu sur Terre à vide, tandis que les deux astronautes ont été ramenés au sol par la capsule de SpaceX au début de l'année.



Après la fin de la navette spatiale en 2011 et avant la capsule de SpaceX, les astronautes de la Nasa utilisaient les vaisseaux russes Soyouz pour rejoindre l'ISS.



Pour à nouveau assurer leur transport depuis le sol américain, en 2014, la Nasa a passé contrat avec Boeing et SpaceX afin qu'ils construisent chacun un vaisseau, en visant alors une première mission en 2017.



SpaceX a développé sa capsule Dragon et commencé les trajets en 2020, battant contre toute attente le géant Boeing.