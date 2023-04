Après sa « Une du jour » contestée : Le quotidien « Direct News » fait son mea culpa auprès du tribunal des pairs

La parution du jour du quotidien Direct News a particulièrement attiré l’attention des acteurs de la presse. Le journal sur la nomination du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental écrivait ce mardi à la Une : « Présidence du CESE : la nomination de ADD brise l'équilibre ethnique. » Un titre qui aura choqué le conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias qui rappelle à l’ordre le quotidien « Direct News » à qui il reproche cette touche dans son billet « Dawul Coow » où il fait focus sur l'appartenance ethnique du Président de la République Macky Sall, du Premier ministre Amadou Ba et du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo. « Ces propos sont en porte-à-faux avec la Charte des journalistes du Sénégal et le Code de la presse qui indique que le journaliste doit « respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux ... » et « s'interdire l'apologie de la violence et la haine entre des groupes sociaux », précise le Cored.



Reconnaissant ses erreurs, le quotidien « Direct News » par la voix de son directeur général Pape Diogaye Faye, assure ne pas fuir ses responsabilités. « La direction de publication et la direction générale de Direct News présentent leurs sincères excuses ! Notre souci n’a jamais été et ne sera jamais de nuire ou de blesser une partie de la nation, tout comme nous sommes conscients de notre rôle dans la sauvegarde de l'unité et la cohésion nationale », a servi le directeur général.



Malgré tout, Pape Diogaye Faye précise que l’objectif était juste d’alerter l’autorité pour statuer sur ce « débat nauséabond qui a affecté l’opinion ». C’était juste dit-il, « pour signaler qu’on était en train de s’enfoncer sur un terrain glissant ».