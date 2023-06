Appel au règlement : Ayib Daffe disséque des incohérences sur le rapport soumis à leur étude

Le député de l’opposition Ayib Daffe considère qu’il y a deux projets de loi différents dans le rapport qu’il a reçu. Interrogeant l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le député Ayib Daffe estime qu’il n’est pas possible de discuter d’un autre projet de loi qui est contraire à celui qui figure dans le rapport, notamment, celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l'Etat des Émirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi, le 14 octobre 2021.