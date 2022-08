Appel à propositions de connaissances et d'innovations mises en œuvre au profit du système éducatif : la COSYDEP primée.

Dans le cadre du programme Kix Afrique 21 au Sénégal, le Ministere de l'Éducation Nationale, en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF) avait lancé un appel à propositions de connaissances et d'innovations mises en œuvre au profit du système éducatif Sénégalais sur la base de critères prédéfinis. Au total, 53 projets étaient en lice mais seuls 5 ont été finalement retenus. Et c'est la COSYDEP avec son observatoire pour la qualité de l'éducation qui remporte le 1er prix. Le 2ème prix a été attribué à Lartes / IFAN 3ème prix à IEF de Kanel, le 4 ème prix à l'inspecteur Babacar Diop de l'IEF Nioro et le 5 ème prix est revenu au SIMEN.

La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu ce 18 août 2022 à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Elle a été présidée par la SG du MEN.