Appel à l'insurrection : face aux gendarmes, enquêteurs, le maire de Keur Massar fait volte-face

Déféré au parquet après son arrestation ce mercredi 22 mars 2023, le maire de Keur Massar a passé hier sa première nuit à la citadelle du silence. Placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 mars 2023, Mohamed Bilal Diatta est poursuivi pour appel à l'insurrection et offense au chef de l’Etat. Lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, il est revenu sur ses déclarations en niant les faits qui lui sont reprochés.



Ainsi, le maire de Keur Massar a confié aux gendarmes enquêteurs qu'il a tenu ses déclarations sous le coup de la colère parce que d'après lui les forces de l'ordre et de sécurité avaient gazé les populations de sa commune. Il a également laissé entendre avoir appelé les jeunes à la résistance et non à la violence.



Interpellé sur les propos tenus à l'encontre du Chef de l'Etat, Mouhamed Bilal Diatta déclare n'avoir pas attaqué Macky Sall en tant que président de la République, mais en tant que Chef du parti APR.