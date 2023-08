Antoine Félix Abdoulaye Diome avertit : « Toutes les personnes en relation avec une entreprise criminelle tomberont et répondront de leurs actes! »

Dans l’édition du soir de ce vendredi sur la RTS, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, s’est prononcé sur la situation sécuritaire du pays, notamment avec l'acte criminel perpétré sur un bus TATA mardi dernier.







Le ministre juge que ces actes d’une horreur inqualifiable ne font pas partie de notre société. D’ailleurs, il a tenu à préciser que les instructions reçues du chef de l’État sont de mettre les gens qui ont commis cet acte hors d’état de nuire. Aussi, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a dit avoir suivi les controverses et commentaires qui ont été formulés de manière malsaine par certains sénégalais. « C'est malhonnête et regrettable d’instrumentaliser la souffrance des sénégalais qui se trouvent dans une situation douloureuse. »







En effet, les victimes décédées sont dans un état affreux. Elles étaient complètement calcinées et cela a rendu le travail d’identification difficile. Le ministre de l’intérieur estime que cela ne fait l’objet d’aucun doute, que le terme approprié est celui de terroriste, car ces gens ont accompli un acte qui par la terreur, a traumatisé et fait mal à d’honnêtes citoyens.







Antoine Diome sur la Rts, précise que le comportement de ces auteurs est d’une lâcheté particulière. Car, ils ont mis des cagoules pour accomplir leurs actes. Il tient par ailleurs, à rassurer les sénégalais que l’État prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité car, cette stabilité qui est l’une des denrées les plus rares dans ce monde, est une particularité du Sénégal. Donc nous devons la préserver. « Nous avons connu des antagonismes, mais ce genre d’actes qui qualifient notre pays sont d’une rare limite. Des gens ont continué à faire des appels incessants pour des mobilisations d’envergure. Mais ils n’ont pas été suivis. Ce sont les derniers actes de désespoir... »







Pour finir, le ministre de l’intérieur, d’un ton ferme et sans concession, prévient ces personnes qui sont en relation avec une entreprise criminelle qu'ils tomberont et feront face à la justice pour répondre de leurs actes.