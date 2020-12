Anniversaire / APR : « Il y'a un temps pour faire de la politique et un temps pour travailler » (Djibril War)

Revenant sur le long parcours de l'Alliance pour la République, le cadre républicain, Djibril War s'est réjoui des avancées majeures réalisées jusqu'ici par le Chef de l'Etat, Macky Sall. Selon le responsable politique qui prenait part à la commémoration de l'An 12 de l'APR, il a confié que le président Sall œuvre pour plus d'ouverture au bénéfice des alliés, car relève-t-il, il y'a un temps pour faire de la politique et un temps pour travailler. À cet effet, Djribril War considère que le président de la formation politique est conscient que le moment est venu de tendre la main à tous ceux qui ont de la compétence et du savoir faire pour œuvrer au service de la nation. La célébration de l'An 12 de l'APR s'est tenue au siège de la formation politique à Mermoz.