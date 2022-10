An 1 de la « Plateforme des braves Dames » / Mme Fatou Diouf Ndiaye rend hommage aux femmes malades du cancer et octroie financements et emplois à…

La plateforme des braves Dames a fêté ce week-end l’an 1 de sa création coïncidant avec l'octobre Rose. Les femmes ont profité de l’occasion pour rendre hommage à leurs sœurs malades du Cancer, sous la houlette de Madame Fatou Diouf Ndiaye. La rencontre a aussi permis à Fatou Ndiaye Diouf de financer les femmes des Hlm Grand Médine à hauteur de 10 millions avec l'appui du Fongip et octroyer 20 emplois directs offerts par la Direction de l'Emploi.

« Cette initiative corrobore la vision du Chef de l'Etat "Xëyu Ndaw Yi" », dira-t-elle, non sans signaler que son ambition « est d'élargir le réseau afin que les femmes soient le plus autonomes possible ».

La cérémonie a enregistré la présence d’une délégation du Premier Ministre Amadou Bâ dirigée par l'Honorable Mbathio Niakhasso et l’honorable Badou Diouf. Dans leurs discours, les dames ont réitéré leur engagement auprès du Président de la République et cautionné en sa faveur un nouveau mandat en 2024. Madame Fatou Diouf Ndiaye remerciera les « braves Dames pour leur abnégation et engagement auprès de son exellence le président Macky Sall et son Premier Ministre Amadou Bâ » avant de leur donner rendez-vous pour de « nouvelles conquêtes ».