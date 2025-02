Amour, trahison et vengeance : la romance explosive d’Antoinette et Étienne devant la justice

Le tribunal de grande instance de Mbour a été le théâtre d’un affrontement digne d’un scénario de film : Antoinette Zacco, une sexagénaire française, et son ex-amant sénégalais, Étienne Diatta, se livrent une bataille judiciaire sans merci.

Comme le rapporte L’Observateur, cette affaire, mêlant passion, argent et rancœur, a captivé l’audience tant les révélations étaient explosives.



Quand l’amour devient une guerre ouverte



Tout commence en 2022, lorsque Antoinette Zacco, infirmière à la retraite, quitte la France pour s’installer à Nianing, sur la Petite-Côte. Par l’entremise de son chauffeur, elle fait la connaissance d’Étienne Diatta, un conducteur de Jakarta de 20 ans son cadet. Très vite, la romance s’installe et, follement amoureuse, la Française ne lésine pas sur les moyens pour couvrir son compagnon de cadeaux.



Pour lui assurer une meilleure vie, elle lui achète un véhicule C4 à 6 millions de FCFA et lui offre 5 millions de FCFA pour qu’il construise sa propre maison. Tout semble parfait… jusqu’à ce que la réalité frappe de plein fouet : Étienne est un fêtard invétéré et un séducteur compulsif.



L’amour tourne au vinaigre



Après plusieurs avertissements restés sans effet, Antoinette décide de mettre son amant à la porte. Blessé dans son orgueil, Étienne ne se démonte pas : il continue de profiter allègrement de la voiture offerte, s’affichant au volant pour narguer son ex-compagne. Pour Antoinette, c’est la goutte de trop. Jalousie et rancœur prennent le dessus : elle dépose plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Nianing, accusant son ex de « vol et abus de confiance ».



Mais devant le tribunal, la sexagénaire change de version. Elle affirme désormais que l’argent et la voiture ne sont pas des cadeaux, mais des investissements pour un projet de maison d’accueil pour handicapés. Son ex aurait abusé de sa confiance en mettant la voiture à son nom.



Quand la vengeance prend le pas sur l’amour



L’audience prend une tournure surprenante lorsque l’on apprend qu’Antoinette avait retiré sa plainte dans l’espoir d’une réconciliation. Mais cette fois, Étienne refuse catégoriquement de renouer avec elle. Pour lui, il n’est pas question de rendre quoi que ce soit.



Selon son avocat, la plainte est purement motivée par vengeance : *« Si mon client avait accepté de se remettre avec elle, nous ne serions pas ici aujourd’hui.**» Une déclaration qui fait mouche. Le procureur de la République demande l’application stricte de la loi, tandis que le tribunal a fixé son délibéré au mardi 18 février.



En attendant, Antoinette Zacco ne décolère pas et réclame toujours son dû. Quant à Étienne Diatta, il savoure sa revanche, bien décidé à ne rien céder. Entre amour et guerre, l’affaire promet encore des rebondissements.