Amour toxique et chanvre indien : Alimatou Diallo, 23 ans, reprend le business de son mari dealer… et chute à son tour

À seulement 23 ans, Alimatou Diallo voit sa vie basculer, emportée dans la spirale du trafic de drogue qu’aurait initiée son propre mari. Jugée pour offre et cession de chanvre indien, la jeune maman a été condamnée à deux ans de prison ferme par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Un verdict qui vient sceller un destin marqué par une loyauté mal placée et des choix aux lourdes conséquences.



Selon le quotidien L’Observateur, c’est à la suite d’un renseignement fourni par des voisins que les forces de police ont perquisitionné le domicile de la prévenue, situé à Dakar. La fouille a été fructueuse : 98 cornets de chanvre indien ont été retrouvés, soigneusement dissimulés. Une découverte qui laisse peu de place au doute.



En garde à vue, Alimatou aurait reconnu devant les enquêteurs avoir repris les activités illicites de son époux, actuellement détenu pour trafic de drogue. Une confession accablante, qui tranche avec sa défense confuse à la barre : la jeune femme a tenté de nier toute implication, affirmant ignorer l’origine de la drogue retrouvée dans sa propre chambre, où elle vit seule avec son enfant d’un an.



Mais le Tribunal n’a pas été convaincu par ce revirement. Le procureur, estimant les faits « constants », a requis deux ans ferme, soulignant la gravité de la récidive indirecte et la dangerosité sociale du trafic de drogue. La défense, pour sa part, a tenté de plaider la relaxe, évoquant l’absence de preuve directe de possession ou d’intention de vente. Argument balayé par le juge, qui a suivi les réquisitions du parquet.



Dans cette affaire, un autre nom est apparu : Mamadou Samba Diallo, à qui Alimatou aurait cédé de la drogue. Ce dernier a écopé de 15 jours ferme pour détention et usage.