Aménagement des zones urbaines : Woré Sarr invite le ministre à la rénovation des marchés de la banlieue

La députée de Wallu a invité le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique à faire focus sur les marchés de la banlieue qui étouffent. À l’occasion de l’examen du budget-programme du département ministériel de l’urbanisme, Woré Sarr plaide pour le désencombrement et l’aménagement du marché Zinc et celui de Guédiawaye. Après avoir salué le travail de l’UCG, la députée de l’opposition insiste sur l’urgence du contrôle et de la surveillance de la bande des filaos sur la corniche...