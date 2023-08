Ambassade du Sénégal à Ottawa: Des manifestants auteurs divers infractions activement recherchés par la police canadienne

L’ambassade du Sénégal dans la capitale canadienne a été assaillie par des manifestants qui y sont entrés de force pour accomplir leur acte. C’est un groupe de manifestants qui a pénétré de force dans l’Ambassade du Sénégal à Ottawa et y commirent plusieurs infractions, notamment : voie de fait, méfait de plus de 5000 dollars, entrée par effraction, et complot visant la perpétration d’un acte criminel.



La Section des enquêtes criminelles de la division centrale publie les photos des quinze personnes en cause et en appelle au public pour aider à les identifier. Les policiers souhaitent également s’entretenir avec quiconque fut mêlé à ces événements ou en fut témoin.