Pour la première fois, Kigali élargit ses horizons en recevant une conférence intégrale de la Basketball Africa League (BAL), après avoir joué le rôle central lors des finales et playoffs des éditions précédentes. Candy Basomingera, la directrice générale adjointe du Rwanda Development Board, exprime sa joie pour cette avancée significative pour la ville capitale du Rwanda : « C’est un honneur, mais également une reconnaissance. » Nous avons toujours eu foi en cette league, et à présent, le basketball rwandais brille de mille feux. Au-delà des rencontres sportives, Kigali se transforme en un centre culturel et économique, avec concerts, forums sur l'innovation et une agitation touristique inégalée.







Amadou Galo Fall, le président de la BAL, met en avant le renouvellement stratégique du partenariat avec le Rwanda Development Board, « avant même la fin du contrat initial », témoignant ainsi d'un succès indéniable. « Au cœur de la pandémie, le Rwanda nous a offert son soutien, et aujourd'hui, c'est un écosystème entier qui s'est constitué autour de la BAL. » Cette collaboration a produit plus de 50 millions de dollars d'effet économique, tout en propulsant le basketball local à un stade professionnel, grâce à une ligue nationale dynamique et un enthousiasme qui va au-delà du sport.







Ce modèle rwandais, issu d'un investissement prévoyant et d'une stratégie ambitieuse, s'impose comme le standard à l'échelle du continent. La BAL espère maintenant que d'autres pays suivront son exemple, en particulier le Sénégal, véritable terre du basket. « Ce qui a été réalisé à Kigali est également possible à Dakar. » Amadou Gallo Fall conclut en disant : « Jamais le basketball africain n’a semblé aussi proche d’une révolution ». C'est maintenant aux autres capitales africaines de prendre les choses en main.