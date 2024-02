Amadou Bâ, de l’ex-Pastef tance Karim Wade : « Sonko n'a jamais fui et ne sera jamais en exil pour mener des batailles par procuration »

Le mandataire de la coalition Diomaye Président et membre de l’Ex-Pastef ouvre-t-il une brèche vers une passe d’armes entre Pro-Sonko et Pro-Karim? Sa publication en réponse au post du candidat de K24 semble en dire long!







Amadou Bâ, soutien inconditionnel de Ousmane Sonko répondra à Karim Wade suite à son message où il exprime son souhait de voir « Ousmane Sonko participer à l’élection présidentielle prochaine ». Donc, souhaitant évidemment sa libération.







« Karim Wade, vous assumerez tout seul vos forfaitures avec Macky et Bby devant le Peuple sénégalais et l'histoire. Ne mêlez pas Ousmane Sonko dans vos magouilles. Sonko n'a jamais fui et ne sera jamais en Exil pour mener des batailles par procuration », réplique Amadou Bâ rappelant dans la foulée, le respect du calendrier électoral qui reste une exigence du peuple sénégalais...