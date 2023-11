Amadou BA renforcera la jeunesse Sénégalaise

Nous vivrons dans un pays qui exploitera ses ressources énergétiques. Et pour atteindre le summum de l’émergence, il doit falloir impérativement qu’elles soient confiées à des hommes aux mains expertes.

C’est pour cela que je dis, que très franchement, il n’y en a pas et y’en aura pas, à part Amadou BA, un homme aussi clean, aussi intègre, aussi expérimenté qui est capable de tenir les rênes du pouvoir avec dextérité.

La candidature d’Amadou BA quoique inattendue à coup-sûr incompréhensible pour certains, va probablement maintenir le Sénégal sur les rails de l’Emergence et l’épargner de la malédiction du Pétrole.

NOUS AVONS BESOIN DE LUI SUR CE PIEDESTAL PRESIDENTIEL. Sa devise HONNEUR, RESPECT, LOYAUTE est la poutre maitresse d’une vie entièrement passée à défendre les bastions de la nation. Sa belle carrière et sa trajectoire exceptionnelle lui ont permis d’imprimer de belles pages de la politique économique du Sénégal, notamment avec la capitalisation des recettes.

Malgré l’existence des velléités, faisant transparaitre des ambitions présidentielles, il a su capter l’attention de son excellence qui a fini à faire de lui, son candidat parce que sachant parfaitement qu’il saura tirer son épingle du jeu et hisser le drapeau de Benno sur la cime du palais de la république.

Avec son cursus, il jouit du respect et de la confiance de presque tous ses pairs de l’administration sénégalaise qui, intellectuellement, ont accepté de faire un pari sur lui, sur sa bonté, sur sa grandeur, sur sa capacité d’élévation moralement vertueuse.

Fort d'une expérience significative dans la fonction publique et dans l’appareil étatique, il ne lui reste à présent qu’à parachever son background, son savoir, son savoir-faire et ses compétences dans l’exercice dans sa future noble fonction pour finaliser l’importantissime projet dénommé "PLAN SENEGAL EMERGEANT" dont il hérite de son excellence le President MACKY SALL, qui n’a pas manqué d’humilité pour justifier son choix basé sur des critères de sélection correspondant d’avec ses compétences professionnelles, grâce à une carrière diversifiée, des fonctions déterminantes et transversales dans l’appareil étatique.

Cette décision de le désigner a été certainement motivée par ses qualités d'humilité et d'écoute quant à sa capacité de mobilisation aussi bien dans Benno qu’au-delà et témoigne de l'importance de son utilité au service de cette famille politique qui le place très haut au sommet de l’échelle de son estime personnelle.

Ses qualités de même que son empathie cognitive émotionnellement citoyenne, doit inciter à tout un chacun de formuler de merveilleuses prières en sa faveur afin de lui permettre de manifester davantage sa constante disponibilité à œuvrer pour la consolidation des liens politiques et patriotiques dont les jalons ont été antérieurement posés sur un socle en acier par le Président SALL.

Je suis très heureux de manifester et de réaffirmer mon engagement à ses côtés pour la promotion des valeurs républicaines qu’il ne cesse d’incarner par LE COMPORTEMENT DE SA BONNE CONDUITE.

Sa grande disponibilité sera un atout précieux pour tous ceux qui s’opposent à l’opposition puisqu’il saura non seulement préserver la culture démocratique de la République mais surtout sauvegarder la stabilité et poursuivre les politiques publiques gravitant autour du brillant concept « PLAN SENEGAL EMERGENT ».

Fort de sa carrière remarquable, se forgeant d’une réputation de gestionnaire compétent et de diplomate averti, adulé par la communauté internationale, il a fait ses preuves à tous les niveaux de responsabilité à laquelle il s’est assigné.

La réforme du système fiscal sénégalais, ayant conduit à une augmentation des recettes étatiques permettant à l’Etat du Sénégal de financer divers projets de développement est une parfaite illustration quant à l’esprit de vainqueur qui l’anime.

D’ailleurs, l’une des principales raisons de notre choix, se justifie par sa capacité à faire montre de gestion rigoureuse dans les finances publiques, lui permettant de réduire drastiquement la dette nationale et de renforcer la stabilité économique du pays.

Pour rappel, en février 2014, devant le groupe consultatif de Paris, il avait présenté et défendu le Plan Sénégal émergent (PSE), qui est un cadre de référence servant de viatique aux politiques de la "gouvernance de l’APR" visant à conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence d’ici à l'horizon 2035.

Ces succès ont jeté les bases de sa reconnaissance en tant qu'expert en

matière de politique économique.

Ses compétences diplomatiques l'ont amené à établir des relations solides avec de nombreux pays, renforçant ainsi la position du Sénégal

sur la scène internationale. Son expérience en matière de politique étrangère pourrait donc s'avérer un atout précieux pour le pays dans les années à venir, vu les enjeux mondiaux qu’il aura à faire face.

En choisissant ce brillant technocrate comme candidat, le président Macky SALL souhaite miser sur la continuité et la stabilité économico-sociale, axées sur le développement et la croissance.

PAR CONSEQUENT,

VOTER POUR AMADOU BA, c’est construire un nouveau prototype de citoyens fortunés, à l’ère de l’exploitation pétrogazière.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est s’arc-bouter sur la primauté de nos principes identitaires de valeurs qui rejettent toute forme de discrimination.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est traduire les velléités de parachèvement du Plan Sénégal Emergent préalablement bien ficelé par son Excellence Macky SALL.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est prôner pour la parité homme-femme dans la quête d'expression de potentialité.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est aspirer au décollage économique du Sénégal petrogazier..

VOTER POUR AMADOU BA, c’est élargir l’horizon des ambitions.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est poursuivre le projet des 100000 logements.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est contribuer à la réalisation d’un "YES WE CAN" de la classe moyenne Sénégalaise .

VOTER POUR AMADOU BA, c’est poursuivre la politique de grands chantiers visant à développer le pays pour le sortir de la pauvreté.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est tirer profit des nouveaux revenus pétroliers et gaziers à partir de 2024.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est miser sur une diplomatie de charme.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est maintenir la longévité de la coalition laplus durable de toute l’histoire politique du Sénégal.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est assurer la continuité à travers la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est inspirer davantage confiance aux partenaires nationaux et étrangers.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est maintenir la cohabitation ethnique,

confrérique et religieuse.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est miser sur les qualités d’un homme très

ouvert, humainement altruiste, doté d'une urbanité modestement exquise.

VOTER POUR AMADOU BA, c’est voter utilement.

Nous ne sommes pas atteint de cécité républicaine pour refuser de voir les réalisations de monsieur Amadou BA.

Nous sommes persuadés qu’il fera fièrement telle une sentinelle, pour faire voter des lois ajustées à la dimension du miroir reflétant les us et coutumes de notre très cher SÉNÉGAL, au moment où l'on parle de crise des valeurs, marquée par œuvre de création et se dressera la violence aveugle.

Amadou BA, est un modèle de référence auquel la jeunesse sénégalaise doit s’identifier afin de pouvoir mieux aspirer à une émancipation découlant d’une citoyenneté civiquement responsable.

Car le Sénégal, de par l’étiquetage de « vitrine démocratique » qui lui est

homologué, ne mérite plus, de traverser tous ces soubresauts provoqués par des tiraillements politiques ayant malheureusement conduit à des morts d’hommes.

Nous vous garantissons qu’il saura transcender les rivalités pour se focaliser uniquement sur ce qui nous unit, c’est-à-dire notre commun vouloir de vivre ensemble car derrière sa charismatique silhouette se dissimule la grandeur multidimensionnelle d'un homme dont l'intelligence a illuminé la carrière de plusieurs fonctionnaires sénégalais.

Homme fort des parcelles assainies, la simplicité de son être, trahissant l'énormité de son talent, le fait apparaitre comme un simple citoyen, alors que, tous les projets du Président qui ont pris forme, en ce moment, ont pris leur source dans son tréfonds cérébral découlant de ses excellentes réflexions.

L’ AUTRE RAISON QUI DOIT MOTIVER A VOTER POUR LUI, EST SA RECONNAISSANCE.

OUI, C’EST UN HOMME TRES RECONNAISSANT.

Et la reconnaissance est l’une des plus grandes qualités de l’Homme. Elle est considérée comme une transaction spirituelle de l’âme.

C’est une thérapie d'affinité résultant d'une fidélité inconditionnellement

respectable des normes de bienséance.

C’est une combinatoire

d'expectatives intériorisées, inaliénables au concept de la CONFIANCE.

D’ailleurs, ceux qui assistent régulièrement à des services religieux ou qui s'engagent dans des activités religieuses sont plus susceptibles de ressentir un plus grand sentiment de gratitude, vu que celle-ci est

considérée comme une grande vertu dans la religion islamique le culte de la reconnaissance envers Dieu.

Elle augmente le bien-être, non seulement pour l'individu, mais pour toutes les personnes impliquées.

Les gens reconnaissants sont toujours heureux, moins déprimés, moins stressés et toujours satisfaits de leurs vies.

Les gens reconnaissants sont mieux outillés pour naviguer à travers les difficultés qu'ils rencontrent au cours de leur existence.

La gratitude permet de mieux dormir, parce qu’elle réduit les pensées négatives et renforce les pensées positives envers son bienfaiteur.

CHEF SUPREMME DES ARMEES.

Sa nomination interviendra surtout à un moment où le Sénégal est marqué par des défis de sécurité croissants.

Depuis 2021, le pays est secoué par des troubles politico-judiciaires qui ont polarisé la société. La capacité d'Amadou Ba à apaiser ces tensions et à promouvoir le dialogue politique sera un facteur déterminant dans sa

campagne électorale.

Hors de nos frontières, les menaces terroristes qui sévissent dans les

pays voisins font que le Sénégal n'est plus à l'abri de ces inquiétudes.

La question de la sécurité nationale devenant donc un enjeu crucial de cette élection présidentielle, confier les rênes du pouvoir à Amadou Ba est un gage de stabilité et de sécurité pour le Sénégal, puisqu’il sera LA POLITIQUE,

l'exclura point du champ de la morale et de la vertu. Chargé d’être investi d’une noble mission nous permettant de dormir et de nous lever, en toute quiétude et en toute tranquillité sous la couverture d’une liberté qu’il protégera. Son sens de l’honneur va certainement l’inciter à se sacrifier afin de nous éviter de subir le déshonneur, eu égard à son esprit républicain, que nous trouvons digne, respectable et très sincère.

Sa décision de se ranger modestement derrière Abdoulaye Diouf SARR,

En guise d’exemple, lors des élections municipales. Cette action décisive indiquant l’énormité de sa mesure est à magnifier dans sa magnificence la plus suprême, tellement l’acte qu’il avait posé était d’une haute portée philanthropique hors de portée de l’orgueil humain moralement imperfectible.

Mon ébahissement par rapport à cette parfaite conduite s’explique par le fait qu’en général, l’être humain que l’on définit parfois comme étant méchant, profondément égoïste, soucieux de sa réalisation plutôt que celles des autres, ayant une mémoire qui consigne et retient tous ses vécus, ne peut point être enclin à se ranger derrière autrui. Parce que pour avoir plusieurs fois largement gagné la région de Dakar, il devait être animé plutôt par un désir d’imposition plutôt que celui de

soumission.

Mais au lieu de se manifester comme un monstre froid pour manifester son désaccord, il a préféré faire table rase en acceptant d'accepter l’inacceptable.

Et c’est cette capacité à accepter l'inacceptable que nous avons pu définir sa grandeur.

C’est cette capacité à accepter l’inacceptable que nous avons accepté qu’il est différent de nous.

C’est cette capacité à accepter l’inacceptable qu’il avait pris pour vertu ce que d'autres avaient pris pour faiblesse.

C’est dans la capacité à accepter l’inacceptable véritablement, qu’il nous a montré, qu’il était capable de dépassement et tant que l’Homme est capable de dépassement, il devient un être GRAND.

Si les membres de sa famille ont naturellement le droit de l’estimer au nom de la force attractive d’une consanguinité fraternelle qu’ils ont pour mission de s’ autoglorifier, il n'en demeure pas moins que nous autres, au nom de qui cette fraternité est rendue, par la généalogie transmissive de l’émanation de l’Ame, décrétée par l’omnipotence divine, pouvons à notre tour, légitimement, nous prévaloir sentimentalement d’un droit d’une fraternité objective, qui centralise toutes les qualités de l’humain et symbolise indubitablement l’être humain dans sa quintessence la plus noble.

Son empathie renvoie à sa capacité à pouvoir négocier et traiter, à l’abri de toute pression, avec n’importe quel individu, quand bien même leurs attitudes seraient extrêmement contradictoires, dans une pertinente grandiloquence modestement taillée à la dimension de son éloquence.

Avec respect et sincérité, il peut faire montre de dextérité linguistique stratosphériquement circonspecte et faire usage de son talent d’orateur pour faire passer ses messages aussi clairs que limpides sans anicroches ni bavure verbale.

Devant de telles qualités contenues dans la personnalité d’un individu, nous ne pouvons qu’apporter notre contribution pour l’édification de sa carrière présidentielle.

Et, en ce qui concerne ses chances de remporter les élections, si l’on se fie sur le fait que la coalition Benno Bokk Yakaar, n’a jamais perdu une élection, depuis l’avénement du Président au pouvoir, il est tout à fait loisible d’espérer qu’il soit le 5ème Président de la République du Sénégal car il assure et rassure au delà des frontières de Béno Boko Yakar .

«QUE LE BON DIEU LUI ACCORDE SEMPITERNELLEMENT SA BÉNÉDICTION»

M OUSMANE KANTE

President de la Cellule Nationale Pour le Triomphe de Amadou BA « CNTAB »