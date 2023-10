Ama Baldé : « Goor Yallah Laa, Damay dieuli couronne bi… Ndéll bi moy takh Modou Lo douma Daan ! »

Visiblement très affûté et exposif, le lutteur Ama Baldé a fait le show lors de son open presse organisé ce mardi après-midi, dans un stade Alassane Djigo archi comble. Après avoir signé une entrée à la fois remarquable et rassurante pour ses nombreux supporters, le fils de Falaye Baldé a fait savoir que tout ce qui lui permettra de remporter la victoire le 5 novembre prochain, contre Modou Lô, sera fait. Dans l’enceinte, il compte marcher sur son adversaire et lui arracher la couronne de roi des arènes. « Goor Yallah Laa, Damay dieuli couronne bi… Ndéll bi moy takh Modou Lo douma Daan ! Je suis un guerrier et j’irais chercher la couronne. La boule à zéro est un talisman contre mon adversaire. »