Aly Mané à la rescousse du privé national : «C’est un secteur qui souffre… il faut le soutenir…»

Le député Kaolackois a pris la parole ce matin lors du vote du budget du ministre des Finances et du budget pour inviter le ministre Moustapha Ba à penser à renforcer le privé national. Nonobstant les efforts que l’Etat fait dans le but de soutenir l’économie du Sénégal, Aly Mané estime que le privé national est dans une phase problématique. «C’est un secteur qui souffre, Monsieur le ministre, il faut le soutenir» a plaidé le député, ex maire de Paos koto qui félicite toutefois les pas de géants effectués par le chef de l’Etat pour faire résister le pays face aux facteurs exogènes tels que la guerre en Ukraine et la pandémie de covid-19.