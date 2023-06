Alioune Ndoye, maire de Plateau : « Nous avons l’obligation de choisir un Sénégal entre des mains expertes… »

Considérant que le contexte politique, économique et social exige que le Sénégal soit dirigé de manière intelligente, le maire de Dakar-Plateau, ne compte pas banaliser la gestion du pays de la Teranga. Se confiant lors de la conférence de presse de l’association des maires du Sénégal dont il fait partie, Alioune Ndoye revient sur le choix de leur candidat pour 2024, qui n’est personne d’autre que Macky Sall: « nous avons choisi un président qui a les mains expertes qui ont donné le plus de garanties aux Sénégalais. Notre vœu c’est de voir le Président se représenter pour 2024 ce qui pourrait nous sortir de cette zone de turbulences car, il a le vécu, l’expérience et il est un homme de paix et de stabilité… » a confié le maire socialiste.