Aliou Cissé fait le point suite au 1er galop des Lions… : « L’objectif c’est d’essayer d’amener tout le monde au même niveau… »

A l’exception d’Edouard Mendy (Chelsea) et de Noah Fadiga (Bres), tous les joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la préparation des matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran (24 et 27 septembre), ont répondu présent à l’appel de la tanière. Une information confirmée par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé qui a fait le point à l'issue de la première séance d’entrainement qui s’est tenue ce lundi après-midi, à Orléans (France.) El tactico a aussi insisté sur la nécessité de mettre une grosse intensité dans les prochaines séances afin d’avoir un groupe homogène en termes de conditions physique et de compétitivité…

« Le travail a surtout été un travail de reprise, avec de l’aérobic, un travail sur le plan technique et on a fini par de la conservation… Les grosses séances ce sera à partir de ce mardi, on aura deux séances, mercredi on aura deux séances et une séance le jeudi. Vendredi on sera à la veille du match. On est en train de faire du cas par cas parce que dans le groupe il y a des garçons qui ont joué plus que d’autres et l’objectif c’est d’essayer d’amener tout le monde au même niveau… »