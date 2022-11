Alger : Le président Macky Sall rencontre le PDG de la banque nationale algérienne et le PDG du groupe Sonatrach...

À Alger à l'occasion du sommet de la Ligue des États arabes, le Président Macky Sall s’est entretenu avec le PDG de la Banque nationale algérienne, qui souhaite ouvrir une banque au Sénégal.

Le Chef de l’État s’est également entretenu avec la présidente du patronat algérien et le PDG du groupe Sonatrach, spécialisé dans l’exploitation, le développement et la commercialisation du pétrole et du gaz dans le monde.

Selon nos informations, le patronat algérien veut se lancer au Sénégal dans l'industrie de pipes (tuyauterie pour eau et hydrocarbures), la fabrique d’appareils électriques sans oublier aussi le lancement il y a quelques semaines de la ligne maritime directe Alger-Dakar...