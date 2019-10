Alerte à Dakar-Plateau : Le sous-sol du marché Kermel a pris feu

Les populations du centre-ville de Dakar ont eu peur ce lundi soir. Pour cause, le sous-sol du marché Kermel a été le théâtre d’un incendie qui a fait courir quasiment toutes les autorités de la ville. Mais il y’a eu plus de peur que de mal. Le feu a été maitrisé vers 22 heures, après une âpre bataille des sapeurs-pompiers contre les flammes.



A l’heure actuelle le feu a été conscrit, mais les causes de l’incendie du sous-sol de ce marché n’ont pas encore été déterminées. « Dans ce sous-sol, étaient disposées des carcasses de frigos » ont informé des sources de Dakaractu. Et ce sont les éléments de l’enquête policière, qui a été ouverte, qui vont permettre de tirer au clair cette affaire.



L’incendie, selon nos sources a débuté vers 20 heures. Et c’est la chambre froide qui a été la cible des flammes.

Parmi les autorités présentes on peut citer le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, le préfet de Dakar, entre autres, ainsi que les forces de l’ordre qui ont fait le déplacement pour sécuriser la zone.

Les étals des vendeurs d’objets d’art ainsi que les tables des restaurateurs n’ont pas été touchés. Et c’est grâce à l’intervention de la Brigade des Sapeurs-pompiers qui a mobilisé les gros moyens pour venir à bout des flammes que les dégâts ont été réduits et le danger écarté.