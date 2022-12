Aïda Sow Diawara : « Je demande plus d’explications sur les articles 6 et 27 de la Constitution pour avoir le cœur net »

La parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Golf Sud a demandé au ministre de la Justice de clarifier les dispositions des articles 6 et 27 de la Constitution. La parlementaire de dire « je demande plus d’explications sur les articles 6 et 27 de la Constitution pour avoir le cœur net ... », expose Aïda Sow Diawara.