Aïda Mbodj sur l’audition de Sonko : « Ousmane est notre champion et nous allons le protéger… »

La présidente du parti And Saxal Liggey et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi prévient le régime et alerte sur de potentielles manigances pour museler Ousmane Sonko. Ce dernier d’ailleurs, que Aïda Mbodj considère comme leur champion car, dans les différentes compétitions au niveau de Yewwi Askan Wi, le leader de Pastef a été leur champion, considère-t-elle. Aïda Mbodj s’exprimait ce matin à l’occasion de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi à quelques heures de l’audition de Ousmane Sonko prévue demain concernant l’affaire Sweet Beauté.