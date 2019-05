Ahmed Saloum Dieng : « Al Amine symbolisait la Umma islamique et l'unité des musulmans »

Les rideaux sont tombés sur la 27ème édition du concours sous-régional de récital du Coran qui se tient à Thiès. Le gouverneur de Région, Amadou Sy, le ministre et porte parole du gouvernement, Ndèye Ticket Ndiaye Diop, la délégation de la famille Sy, de Touba et les Imams de Thiès, ont tous marqué de leur présence cet événement dont la dimension religieuse a emprunté une voie ascendante depuis qu'elle a été initiée par le président de l'Union des Jeunes Musulmans du Sénégal (Ujms), Ahmed Saloum Dieng. Le concours a été divisé en quatre sessions. Le président du Forum islamique pour la paix et initiateur du récital annuel du Coran, Ahmed Saloum Dieng, est revenu sur le choix porté sur feu Serigne Abdou Aziz Sy Al amine comme parrain de cette 27 ème édition 2019. D'après lui, "Al Amine symbolisait la Umma islamique et l'unité des musulmans".