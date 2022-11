Ahmed Aidara au ministre de l'urbanisme: « A Guédiawaye, rien ne se fera sans la population et sa ville »

Le maire de la ville de Guédiawaye et député à l’assemblée nationale a relevé au cours de la session plénière devant le ministre de l’urbanisme, que presque 1500 notifications sont livrées à Guédiawaye dans le cadre des logements sociaux. Ce qui est regrettable selon le maire Ahmed Aidara qui insiste sur le respect de la volonté populaire qui s’est exprimée en lui donnant les clés de la ville de Guédiawaye : « Dans cette ville, rien ne doit se faire sans la population et sa mairie » dira le maire de Guédiawaye.



En plus, Ahmed Aidara dénonce ce bradage de la bande de filaos où dit-il, plus de 200 parcelles ont été gracieusement données au dos du contribuable.