Agro-industrie, économie bleue et tourisme : La région de Fatick perfusée avec plus de 735 milliards de francs CFA

La tournée économique du président de la République Macky Sall touche à sa fin. Ce vendredi, le cortège présidentiel a été accueilli à Fatick où se tient présentement le conseil de développement territorialisé. Le chef de l’Etat qui s’estime heureux de se retrouver dans son royaume d’enfance, a tendu l’oreille aux acteurs économiques de la région.



La région de Fatick avec sa façade maritime et limitrophe à quatre régions a contribué au rayonnement nationale. C’est une région qui demeure un territoire de richesse et c’est dans cette perspective, que le Président Macky Sall a rappelé qu’elle avait bénéficié d’un programme spécial 246.647.000.000 de francs CFA sur la période 2015-2017. Sur cette période 483 milliards en termes d’investissement. Donc, des engagements qui ont dépassé les prévisions.







Fatick a encore besoin de vous par rapport à la construction du siège du département de Gossas, la commune de Colobane a besoin d’électrification rurale. Un centre de santé secondaire dans l’arrondissement de Colobane est aussi, parmi les besoins. Mais également des besoins de routes bitumées, de stade municipal, de centre de formation professionnelle, de construction et d’équipements de lycées, et d’alimentation en eau potable. Fatick en tant que chef-lieu de région doit revivre, selon le président national de la chambre des métiers, Issa Dieye qui liste les difficultés que la région rencontre depuis des décennies.







Mais les perspectives économiques sont palpables selon le ministre de l’économie Doudou Ka qui, dans sa présentation, a annoncé la construction du pont à péage Nelson Mandela, de Foundiougne pour 1,3 km pour 42 milliards avec le désenclavement et une meilleure connectivité vers la Gambie et la Casamance. Le bitumage de la route Joal - Samba Diaba : 42 Km dont 27 Km dans la région de Fatick pour 7,457 milliards et la réhabilitation de la RN9, Fatick - Foundiougne 60 Km pour 2,1 milliards de francs CFA.



La poursuite du désenclavement interne et externe, le développement des chaînes de valeur : sel, agriculture, pêche et aquaculture, l’amélioration de la couverture et de la qualité de l'électricité et de l'eau, la préparation de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le renforcement de la carte sanitaire et scolaire, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et la valorisation des potentialités culturelles et touristiques.



Les financements publics de 753,35 milliards combinés aux financements privés devraient, d’après le gouvernement du Sénégal, « contribuer à faire de Fatick un pôle agro-industriel, touristique et de développement de l'économie bleu » avec des effets d'entrainement sur tout le reste du pays.





Cheikh S. FALL