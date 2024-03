Agression de la journaliste MNF: Le ministre de la communication marque sa solidarité aux acteurs des médias

Le ministre de la communication et des télécoms a déploré l’agression odieuse de la journaliste Maïmouna Ndour Faye cette nuit du 1 er mars 2024. « Un acte inacceptable, intolérable et impensable dans notre démocratie » selon le ministre. « Ces agresseurs d’une lâcheté déconcertante visent à l’intimidation et au musellement de la presse sénégalaise, ce qui est vain, parce que les journalistes de notre pays sont armés de courage et d’abnégation » estime le ministre de la communication qui témoigne toute sa solidarité à Maïmouna Ndour Faye et à tous les professionnels des médias en réitérant son engagement de les accompagner en toutes circonstances. « Ni la haine encore moins la violence ne sauraient anéantir la marche irréversible du Sénégal vers la démocratie alimentée par une presse plus déterminée encore à demeurer solidaire et professionnelle » a rappelé le ministre à travers un communiqué.