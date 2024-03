Agression de Maïmouna Ndour Faye : la réaction de la candidate Anta Babacar Ngom

Suite à l’agression de la journaliste et directrice de 7tv, Anta Babacar Ngom candidate à la présidentielle de 2024 a réagi sur les réseaux sociaux.« C'est avec indignation que nous apprenons l'agression dont a été victime Maimouna Ndour Faye . Cette violence est non seulement révoltante, mais aussi un rappel brutal des dangers que rencontrent nos journalistes au quotidien. Nos pensées vont à Maimouna et à sa famille, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté journalistique du Sénégal. Puissiez-vous recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour un prompt rétablissement, chère Maimouna », a-t-elle écrit sur sa page X.