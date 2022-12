Agression de Amy Ndiaye Gniby : Moussa Diakhaté interpelle la responsabilité du président de l’Assemblée nationale

Elle est l’absente la plus présente ! Amy Ndiaye Gniby, depuis qu’elle a été violentée dans l’hémicycle par ses deux collègues de l’opposition, recueille le soutien de la plupart des députés comme Moussa Diakhaté. Ce dernier demande d’ailleurs que justice soit faite dans cette affaire. En plus, la responsabilité du président Amadou Mame Diop est interpellée. « Que le règlement intérieur en son article 51 soit appliqué dans toute sa rigueur. Je suis indigné encore de constater que des autorités viennent à cette tribune pour cautionner les actes qui ont été perpétrés contre notre collègue », se désole-t-il à l’occasion de la séance plénière de ce matin avec le ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale.