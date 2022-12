Agression de Amy Ndiaye Gniby : La députée Rama Bodian demande à la doyenne Aïda Sow Diawara d’unir toutes les parlementaires

À sa prise de parole, la parlementaire Rama Bodian s’est adressée à la doyenne des députés, Aïda Sow Diawara. Elle l’invite à user de son bâton de sage pour unifier les femmes parlementaires opposition et pouvoir dans l’intérêt commun de la stabilité de l’Assemblée nationale. Car la tension est à son paroxysme. Elle a invité aussi les collègues de son bord à arrêter les invectives, insultes et attaques contre les parlementaires de l’opposition.



Rama Bodian s’exprimait à l’occasion du vote du budget du ministère de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire.