Afrobakset féminin 2023 : Grosse humiliation pour les Lionnes du Sénégal explosées par le Mali !

C’était le match qu’il ne fallait absolument pas perdre. Et pourtant le Sénégal a été largement dominé et battu par le Mali 72-49 pour leur deuxième sortie dans cet Afrobakset. Une cruelle mais logique défaite vu le niveau de jeu assez moyen produit par la sélection sénégalaise. Ce deuxième revers d’affilée, condamne quasiment les Lionnes qui sont plus que jamais exposées à une élimination dès le premier tour.

Le Sénégal avait très bien entamé cette rencontre face au Mali, ce dimanche, pour leur seconde sortie dans la poule C. Face aux maliennes, les Lionnes qui étaient condamnées à l’exploit après leur défaite (83 à 85) face à l’Ouganda, ont gagné le premier quart temps 16 - 11 avant de rejoindre les vestiaires en menant au 28 à 26. Cependant, l’organisation tactique Sénégalaise a été mise à rude épreuve par les très athlétiques maliennes qui ont remporté tous les duels avec énormément de rebonds pris sous la raquette.

De l’autre côté, seule Cierra Dillard a porté l’équipe sur ses épaules. Rayonnante contre l’Ouganda, Aya Traoré a été inexistante de même que Yacine Diop complètement débordée sur le parquet du BK arena de Kigali. À cela, il faut ajouter les nombreuses fautes commises par les Lionnes qui ont également manqué beaucoup de tirs mi-distance ou sur la ligne des 3 points. Avec un jeu intérieur inexistant, elles n’ont pas fait le poids face à La défense hermétique du Mali.

Le match a totalement basculé vers le troisième quart temps gagné (36 - 52) par le Mali. Le Sénégal n’ayant réussi qu’à mettre 8 points mis tout au long du 3ème quart temps avant de s’écouler en fin de partie 72 à 49. Une véritable correction pour les Lionnes qui restent encore en vie avec un match de huitièmes de finale à disputer ce mardi 1 août face à l’Égypte.