Afrique / Deux vaccins pour lutter contre le Paludisme : l’OMS et l’Alliance mondiale du vaccin (GAVI) prévoient des demandes allant jusqu’à 100 millions de doses

Selon le "Monde", l'OMS recommande officiellement un deuxième vaccin antipaludique et prévoit des demandes records des pays africains. Déjà, le premier vaccin aurait eu un succès sans précédent et le deuxième serait près à "entrer en scène". Il s'agit du sérum RTS,S (ou Mosquirix), du géant britannique GSK, et l’arrivée du R21/Matrix-M, développé par l’Université d’Oxford et recommandé lundi 2 octobre par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un communiqué conjoint, l’OMS et l’Alliance mondiale du vaccin (GAVI) ont indiqué qu'à l’horizon 2030, l'on prévoit des "demandes allant jusqu’à 100 millions de doses".